2019-05-02T12:44:32+03:00
Общество

В Тюменском районе летом трудоустроят почти 3 тысячи подростков

Ребята получат трудовой опыт на предприятиях района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе летом трудоустроят почти 3 тысячи подростковВ Тюменском районе летом трудоустроят почти 3 тысячи подростковФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе участники межведомственного заседания рассмотрели вопросы занятости и трудоустройства несовершеннолетних жителей летом 2019 года. По словам заместителя начальника управления по спорту и молодёжной политике района Андрея Зобнинского, в этот период трудоустроят почти 3 тысячи подростков: ребята получат трудовой опыт на предприятиях района.

Заместитель главы района Ольга Зимина отметила, что такая форма взаимодействия с представителями внебюджетной сферы будет продолжена. По традиции ребята будут работать в бюджетных учреждениях и в отрядах глав муниципальных образований.

Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района на каникулах проведёт работу с несовершеннолетними в новом формате. Ребята примут участие в различных интересных проектах («Сто дорог», «Здоровый образ жизни – это можно», «Ценность жизни» и «Ступени в будущее»). По традиции для них будут работать и спортивные и досуговые площадки.

Перед организаторами летней кампании стоит задача максимально занять детей и провести каникулы с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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