2019-05-02T10:23:54+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Тюмени: полицейские прикрепят на форму бейджики с портретами родных-фронтовиков

То же самое сделают и волонтёры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Бессмертный полк» в Тюмени: полицейские прикрепят на форму бейджики с портретами родных-фронтовиковБессмертный полк» в Тюмени: полицейские прикрепят на форму бейджики с портретами родных-фронтовиковФото: Алексей КОСЕНЧУК
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На масштабном шествии «Бессмертный полк» в Тюмени, которое состоится 9 мая, сотрудникам полиции рекомендовано прикрепить на форму бейджики с портретами родных-фронтовиков. Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на автора акции Геннадия Иванова. Такие же бейджи прикрепят более 500 волонтёров, которые помогут провести акцию.

- На оргкомитете по подготовке праздника замначальника УМВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков порекомендовал полицейским прикрепить эти бейджи, и я только за! – подчеркнул создатель акции. – Я хочу, чтобы акция «Бессмертный полк» дошла до каждой деревни, до каждого человека, ведь у всех у нас в семье кто-то воевал либо трудился в тылу во имя Победы.

Напомним, во время шествия колонны «Бессмертного полка» в Тюмени действуют негласные правила. Так, например, на акцию можно взять шарики и цветы, но во время шествия они не должны закрывать портреты других участников акции. Кроме того, впереди идут те, кто пришёл на праздник раньше других.

Бессмертный полк, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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