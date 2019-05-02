В Тобольске обсудили причины отклонений в поведении подростков

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-02T08:37:30+03:00

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В тобольском Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялась очередная встреча участников семейного клуба «Светлячок», в котором приняли участие замещающие родители и их дети. Тема разговора – причины отклонений в поведении подростков. Педагог-психолог центра Надежды Корнеева предложила родителям несколько способов общения с такими ребятами, которые способны помочь сохранить доверие и понимание в семье.

Правовой урок для детей провела заместитель директора центра Юлия Ушакова, а родители обсудили вопросы роли семьи в профилактике подростковых правонарушений. А ещё ребята побывали в сенсорной комнате, где поговорили с психологом Маргаритой Муратовой о нравственных качествах людей и о том, как стать хорошим человеком. По окончании беседы подростки создали совместный коллаж «Жить разумно и нравственно».

Окончанием мероприятия стало чаепитие, где каждый мог поделиться своими успехами и проблемами, а также предложить новые темы для встреч «Светлячка».

ИСТОЧНИК KP.RU