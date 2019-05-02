В Тюмени среди мусора нашли французский паспорт

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-02T07:21:39+03:00

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В тюменском мусоросортировочном заводе нашли французский паспорт. Оказалось, что во время разбора твердых коммунальных отходов, работники не редко находят документы, в том числе и паспорта иностранных граждан, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Например, до этого на заводе уже находили документы, удостоверяющие личность гражданина Узбекистана. Французский паспорт, как и остальные найденные документы, передали в правоохранительные органы.

По словам начальника цеха тюменского мусоросортировочного завода Виктора Загидуллина, за первые два месяца работы завода было найдено 15 российских паспортов. Все они не испорченные, документы в обложке и во вполне пригодном виде.

Нередко на заводе находят водительские удостоверения, СНИЛСы и другие важные документы

Как пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, все найденные в мусоре документы передаются в ГОМ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU