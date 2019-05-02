Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, стартует в Тюмени 4 мая

СЕГОДНЯ 06:23 2019-05-02T06:23:35+03:00

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В Тюменском индустриальном университете 4 мая состоится открытый городской турнир по самбо, посвящённый Дню победы. По словам руководителя регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николая Мыцика, в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов.

Открытие турнира пройдёт на Исторической площади, где участники, судьи и болельщики возложат цветы к Вечному огню. Здесь же с песнями военных лет выступит и хор Тюменского государственного института культуры, сообщает «Тюменская линия».

Бороться за призовые места будут участники в трёх возрастных категориях: среди юношей старше 11 лет, мужчин старше 17 и среди взрослых в двух видах – спортивном и боевом самбо. Как отметил Николай Мыцик, турнир – городской, но на него уже заявились команды из УФО и Казахстана.

- Традиционно на нем выступают курсанты ТВВИКУ, по опыту предыдущих четырех турниров – это представители около десяти стран, - отметил он.

На турнире, посвящённом Дню победы, пройдёт две церемонии награждения. На первой победители получат медали, грамоты и ценные призы, а на второй настоятель тюменского храма вручит призёрам иконы Георгия Победоносца. По словам руководителя РО Всероссийской федерации самбы, церемония связана с сохранением традиций. Георгий Победоносец изображен на гербе России, в геральдике Вооруженных сил, МВД и служит покровителем всех воинов, силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU