В Тюмени 2 мая погаснут два светофора
Регулировщики не будут работать с утра и до позднего вечера
В Тюмени 2 мая погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Тюмени сегодня, 2 мая, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 8 утра до 20 часов вечера светофоры не будут работать в двух местах:
- на ул. Авторемонтная, 17;
- на перекрёстке ул. Авторемонтная, 18 и ТМЗ.
Водителей просят принять информацию во внимание и выбирать маршрут с учётом вышеуказанной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU