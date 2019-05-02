СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-02T06:27:59+03:00

В Тюмени 2 мая погаснут два светофора Фото: Татьяна Коркина

Регулировщики не будут работать с утра и до позднего вечера

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В Тюмени сегодня, 2 мая, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 20 часов вечера светофоры не будут работать в двух местах:

- на ул. Авторемонтная, 17;

- на перекрёстке ул. Авторемонтная, 18 и ТМЗ.

Водителей просят принять информацию во внимание и выбирать маршрут с учётом вышеуказанной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU