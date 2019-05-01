Тюменец в Риме пробежал международный марафон

СЕГОДНЯ 19:11 2019-05-01T19:11:06+03:00

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Спортсмен, борец за здоровый образ жизни из Тюмени Станислав Муравьев принял участие в 25-м международном марафоне в Риме. Об этом сообщили в региональной общественной организации выпускников ТГМУ.

Отметим, что Римский марафон считается значимым событием в области бега, имеет золотой мейбл IAAF и привлекает тысячи любителей бега со всего мира. В этом году на марафонскую дистанцию стартовало порядка 9000 бегунов из 88 стран мира.

Старт был дан возле дворца Венеции. Трасса проходила по основным историческим достопримечательностям вечного города: мимо собора Святого Петра в Ватикане, многочисленных древних монастырей, площади Навона, Итальянской лестницы, фонтана Треви. Финишировали бегуны у стен древнего Колизея.

Добавим, что Станислав Муравьев занимается оздоровительным бегом более 30 лет. Свой первый марафон он пробежал в Тюмени в 1988 году. В Риме тюменец бежал уже в третий раз.

Атлет пробежал уже более 30 марафонов в различных европейских странах, во время которых познакомился с основными достопримечательностями большинства крупных городов Европы, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU