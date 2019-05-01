Задержан тюменец, разболтавший о наличии ВИЧ у бывшей супруги
Месть мужчины оказалась страшна. Расставшись с женой, тюменец не стал скрывать её ВИЧ-статус и оказался за решёткой.
Как сообщает следственный комитет Тюменской области, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 40- летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия.
Согласно материалам дела, с апреля по сентябрь 2018 года обвиняемый, желая испортить жизнь бывшей супруге, с которой у него двое общих детей, обнародовал сведения о наличии у нее ВИЧ-заболевания, после чего ударился в бега.
Обвиняемый несколько месяцев скрывался от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время он задержан.
Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU