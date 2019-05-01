Хирурги тюменской больницы за год выполнили 17 тысяч операций

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-01T17:14:28+03:00

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Более 17 000 операций выполнили в тюменской областной клинической больнице №1 в 2018 году Отметим, что медучреждение является крупнейшим в России медицинским центром. По информации департамента здравоохранения, приоритетное направление деятельности больницы- высокоточная диагностика и высокотехнологичная медицинская помощь. Только в 2018 году врачи успешно провели 17148 хирургических вмешательств, что почти на четыре тысячи больше, чем в 2017 году.

ОКБ №1 известна хорошими результатами в хирургическом лечении суставов и эндопротезировании, эндокринной хирургии, офтальмологии, высокотехнологическом лечении детей по профилям: кардиохирургия, урология, торакальная хирургия. Также успешно выполняются трансплантации органов, в том числе от родственных доноров. Но особые успехи достигнуты в торакальной хирургии, кардиохирургии и эндоваскулярной хирургии.

Ежегодно специалисты ОКБ №1 внедряют новые технологии. Ряд из них являются уникальными для региона. За последние четыре года больница полностью переоснастила оборудование рентгеноперационных до экспертного уровня, что привело практически к двукратному увеличению объемов эндоваскулярной помощи. В целом торакальный центр тюменской ОКБ №1 занимает второе место в России и первое место в УРФО по объемам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU