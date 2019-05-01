2019-05-01T16:19:37+03:00
Общество

Тюменские школьники - призеры чемпионата Европы по интеллектуальным играм

В «Брейн-ринге» «Ботаники» прошли в восьмерку сильнейших
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменские школьники - призеры чемпионата Европы по интеллектуальным играмТюменские школьники - призеры чемпионата Европы по интеллектуальным играмФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В номинации «Своя игра» среди учеников 5-7-х классов тюменские школьники завоевали третье место. Команду «Ботаники на Титанике» два года назад собрал тренер Александр Воробьев.

По итогам соревнований текущего учебного года команда «Ботаники на Титанике» была приглашена на турнир в Павловскую гимназию в подмосковном Веледниково, где смогла показать отличные результаты.

Турнир собрал 20 команд из России, Армении, Белоруссии и Латвии. Медали разыгрывались в номинациях «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Судили умников и умниц знатоки со стажем: Борис Белозеров, Максим Поташев, Дарья Любинская.

По итогам первого дня соревнований ребята вошли в тройку лучших в направлении «Что? Где? Когда?», но не поделили в итоге шестое-седьмое места. В «Брейн-ринге» «Ботаники» прошли в восьмерку сильнейших, но выбыли из дальнейшей борьбы. А вот в «Своей игре» им улыбнулась удача.

Добавим, что изначально команда состояла из учеников одного класса областной физико-математической школы. Со временем часть ребят покинула состав. Чуть позже к оставшимся Станиславу Ахметову, Лии Родионовой, Кириллу Тищенко, Артему Дубровину и Андрею Снигиреву присоединились Иларион Карманов (гимназия №81) и ученица шестого класса ФМШ Варвара Голубовская, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тюмени обокрал собутыльников, чтобы сделать подарок любимой девушке
Задержан тюменец, разболтавший о наличии ВИЧ у бывшей супруги
Хирурги тюменской больницы за год выполнили 17 тысяч операций
Тюменцы сотрудничают с моряками Черноморского флота
Тюменские кадеты в письмах рассказали солдатам о жизни в училище
Нож в спину и вилы в живот получил на тюменской ферме пенсионер
В Тюмени в родительский день до кладбищ отправятся специальные автобусы
В Ишиме в честь Дня Победы выпустят 600 салютных залпов
Как тюменцам выбрать качественное мясо для шашлыка
Тюменский КРиММ к середине мая запустит предприятие по переработке картофеля
Тюменцам предлагают сдать анализ на ВИЧ в мобильных лабораториях
Тобольские школьники помнят сибирских героев войны
Тюменцы вышли на первомайскую демонстрацию
В Тюмени выбирают лидеров отрасли «Социальная политика»
Где в Тюмени находятся бесплатные мангальные зоны
Погода в Тюмени 1 мая: переменная облачность и небольшой дождь