Тюменские школьники - призеры чемпионата Европы по интеллектуальным играм

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-01T16:19:37+03:00

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В номинации «Своя игра» среди учеников 5-7-х классов тюменские школьники завоевали третье место. Команду «Ботаники на Титанике» два года назад собрал тренер Александр Воробьев.

По итогам соревнований текущего учебного года команда «Ботаники на Титанике» была приглашена на турнир в Павловскую гимназию в подмосковном Веледниково, где смогла показать отличные результаты.

Турнир собрал 20 команд из России, Армении, Белоруссии и Латвии. Медали разыгрывались в номинациях «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Судили умников и умниц знатоки со стажем: Борис Белозеров, Максим Поташев, Дарья Любинская.

По итогам первого дня соревнований ребята вошли в тройку лучших в направлении «Что? Где? Когда?», но не поделили в итоге шестое-седьмое места. В «Брейн-ринге» «Ботаники» прошли в восьмерку сильнейших, но выбыли из дальнейшей борьбы. А вот в «Своей игре» им улыбнулась удача.

Добавим, что изначально команда состояла из учеников одного класса областной физико-математической школы. Со временем часть ребят покинула состав. Чуть позже к оставшимся Станиславу Ахметову, Лии Родионовой, Кириллу Тищенко, Артему Дубровину и Андрею Снигиреву присоединились Иларион Карманов (гимназия №81) и ученица шестого класса ФМШ Варвара Голубовская, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU