Тюменцы сотрудничают с моряками Черноморского флота

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-01T15:35:49+03:00

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Памятник торпедному катеру стал результатом взаимодействия тюменцев и 41 бригадой ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Это станет возможным в рамках регионального партийного проекта «Оружие Победы». Накануне город-герой Севастополь посетили представители партии «Единая Россия».

Делегация побывала на территории 41 бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, где установлен памятник торпедному катеру ТК-52, который относится к типу Г-5. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, а уже в мирное время, в 1949 году, боевой катер установили на пьедестал. Таких в России всего два – в Севастополе и Балтийске.

Отметим, что в годы войны только в Тюмени выпускались торпедные катера, всего их было построено 165.

- Все началось с удивительной находки. В сентябре 2016 года кубанские подводные археологи обнаружили в Керченском проливе на глубине 14 метров чудом сохранившуюся закладную табличку торпедного катера №214, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе №639 в 1942 году. 23 июля 2017 года закладную табличку, которая является паспортом для каждого судна, нам торжественно передали в Краснодаре сотрудники музея, а мы в свою очередь отдали её на хранение музейному комплексу И. Я. Словцова, - сообщил лидер делегации Андрей Артюхов.

Тюменцы побывали в Комнате воинской славы, где обратили внимание на список всех погибших в годы войны катеров, в котором под номером 26 есть и изготовленный в Тюмени торпедный катер «АКА-76», чью закладную табличку нашли на дне Керченского пролива.

Руководство 41 бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского Флота пообещало тюменцам найти сведения об остальных погибших на катере краснофлотцах.

ИСТОЧНИК KP.RU