Тюменские кадеты в письмах рассказали солдатам о жизни в училище
Социальная акция «Напиши солдату» прошла в Тюменском президентском кадетском училище. В ее рамках кадеты написали письма призывникам Тюменской области.
Как сообщили в училище, весточки будущим солдатам передадут в ближайшее время.
Социальный проект направлен на формирование нравственных чувств, любви к Родине и гордости за нее, готовности защищать и оберегать нашу страну.
- В письмах кадеты рассказали о своей жизни в училище. Ребята отметили, что гордятся своей Родиной и хорошо знакомы с дисциплиной. В каждом послании восьмиклассники поддержали защитников Отечества, находящихся на службе, и пожелали им успехов, – рассказала педагог-организатор восьмого курса Татьяна Амосова.
Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU