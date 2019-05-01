СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-01T14:44:54+03:00

Тюменские кадеты в письмах рассказали солдатам о жизни в училище. Фото с сайта pixabay.com

Весточки призывникам передадут в ближайшее время

Изменить размер текста: A A

Социальная акция «Напиши солдату» прошла в Тюменском президентском кадетском училище. В ее рамках кадеты написали письма призывникам Тюменской области.

Как сообщили в училище, весточки будущим солдатам передадут в ближайшее время.

Социальный проект направлен на формирование нравственных чувств, любви к Родине и гордости за нее, готовности защищать и оберегать нашу страну.

- В письмах кадеты рассказали о своей жизни в училище. Ребята отметили, что гордятся своей Родиной и хорошо знакомы с дисциплиной. В каждом послании восьмиклассники поддержали защитников Отечества, находящихся на службе, и пожелали им успехов, – рассказала педагог-организатор восьмого курса Татьяна Амосова.

Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU