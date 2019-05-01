СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-01T14:08:34+03:00

Нож в спину и вилы в живот получил на тюменской ферме пенсионер. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Пил, а коллегу не пригласил – это стало причиной конфликта между двумя тюменцами. Спор разрешают врачи и полиция.

Накануне в дежурную часть полиции Тюмени поступила информация от сотрудников медицинского учреждения поселка Новотарманский о том, что к ним доставлен 61-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями.

Выяснилось, что два работника фермы, расположенной у деревни Молчанова, распивали спиртные напитки. Один из мужчин, будучи пьян, на несколько часов заснул, а когда проснулся, обнаружил, что коллега пригубил бутылочку горячительного без него. Соня сделал товарищу замечание, за что получил удар ножом в спину. Выбежав на улицу, мужчина взял вилы и ударил ими в живот оппонента, после чего позвонил хозяину фермы и признался в случившемся. Фермер доставил пострадавшего в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU