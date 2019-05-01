Как тюменцам выбрать качественное мясо для шашлыка

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-01T11:23:52+03:00

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Майские праздники – время шашлыков. Кто-то предпочитает покупать уже готовое, замаринованное мясо, кто-то предпочитает мариновать сам. В обоих случаях к выбору продукта стоит отнестись внимательно и руководствоваться определенными правилами, чтобы мясо было свежим и качественным.

Управление Роспотребнадзора советует приобретать мясо только в магазинах, где у продавца можно попросить сопроводительную документацию, которая подтвердит качество продукта. Охлаждённое мясо должно быть без посторонних запахов, цвет должен быть равномерным. Кстати, если мясо темного цвета, то, скорее всего, оно старое. Если рыхлое и из него сочится сок, значит, его уже замораживали. Лучше покупать целый кусок, чтобы с него не свисали жир и жилы, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Если выбор пал в пользу замороженного продукта, то его качество можно определить, подержав палец несколько секунд на мясе. При нагревании останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит, его брать нельзя.

У маринованного шашлыка нужно посмотреть состав: лимонная кислота – хорошо, диацетат, цитрат натрия, фосфаты, Е450 – плохо. Производственный маринад хранится не более недели.

ИСТОЧНИК KP.RU