Тюменцам предлагают сдать анализ на ВИЧ в мобильных лабораториях

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-01T09:40:35+03:00

Не нужно никаких документов и направлений

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Бесплатный и анонимный анализ на наличие ВИЧ могут сдать жители Тюмени в мае в мобильных лабораториях Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Специалисты трижды приедут к горожанам.

Так, 15 мая тюменцы смогут найти лабораторию у ТРЦ «Кристалл», 22 мая - у ТЦ «Блошинка» на Московском тракте, а 29 мая - у ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Время проведения мобильного тестирования - с 13.00 до 16.00.

Всего с момента начала регистрации вируса иммунодефицита человека в регионе зарегистрировано 23 755 случаев. В настоящее время в области проживает более 17 тысяч людей с ВИЧ. Тюмень находится на 9 месте по уровню заболеваемости в России.

Сдать анализ и получить результат можно будет около торговых центров в разных частях города. График мобильного тестирования ищите на сайте центра ht tp://aids72.ru/mobile-test/, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU