СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-01T08:20:49+03:00

Трудящиеся идут с транспарантами и триколорами

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В день Весны и Труда тюменцы вышли на первомайскую демонстрацию. Шествие началось от Драмтеатра по улице Республики в сторону исторического центра города.

Несмотря на довольно прохладную погоду, на главной улице Тюмени многолюдно.

Горожане началаи шествие от ДрамтеатраФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из рупоров звучат лозунги и поздравления. В ответ тюменцы кричат громкое «Ура!». Трудящиеся несут воздушные шары, транспаранты и символы России – флаги.

Во главе шествия несут баннер «Международный день солидарности трудящихся». За ним видны транспаранты «За достойный труд», «Справедливость», «За профсоюз», «За достойную пенсию».

Люди несут транспаранты и флагиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что в Тюмени в праздник 1 мая запланирован ряд мероприятий. Горожане могут побывать на концертных номерах, пробежаться в эстафетах и просто пройтись по ярмаркам в центре города.

Добавим, что в городе 1 мая перекрыты для движения транспорта главные дороги города. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU