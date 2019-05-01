В Тюмени выбирают лидеров отрасли «Социальная политика»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-01T07:29:31+03:00

Заявки на участие в конкурсе подали более 70 человек

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Ведомственный конкурс «Лидеры отрасли «Социальная политика» проводится в тюменской области впервые. Он поможет выявить и поддержать наиболее перспективных и профессиональных сотрудников.

По информации департамента социального развития Тюменской области, заявки на участие в конкурсе подали более 70 человек - руководители и специалисты учреждений и организаций отрасли.

Ранее конкурсанты приняли участие в тестировании на знание сферы социального обслуживания, определение организационных и лидерских способностей. По результатам всех диагностических исследований среди конкурсантов сформирован рейтинг лидеров, которые продолжат дальнейшую борьбу на следующих этапах конкурса.

Добавим, что победители конкурса «Лидеры отрасли» получат возможность пройти обучение на курсах переподготовки, повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге, войти в резерв управленческих кадров государственных учреждений отрасли «Социальная политика», получить рекомендации для участия в конкурсах в кадровый резерв государственной гражданской службы департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU