СЕГОДНЯ 06:08 2019-05-01T06:08:07+03:00

Где в Тюмени находятся бесплатные мангальные зоны. Фото с сайта pixabay.com

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Плюсы мангальных зон в том, что здесь легально можно пожарить шашлыки, есть все необходимое, они бесплатные, территорию чистят от мусора, сюда легко проехать на любом автомобиле и большинство территорий обрабатывают от клещей. Список самых доступных зон.

1. Гилевская роща. Подъезд с ул. Вербной.

2. У автодрома ВОА. По Ялуторовскому тракту за мостом через ж/д с правой стороны (поворот на автодром автошколы ВОА).

3. Мангальная зона в микрорайоне Лесной. По Ялуторовскому тракту перед мостом налево (дорога в жр Лесной), по автодороге до ж/д линии налево, сразу слева будет зона отдыха в березняке.

4. Лесной массив за ДК «Водник». Дорога на пляж оз. Круглое. Ориентир - за деревянной церковью есть лыжная база (белое здание с синей крышей), мимо базы по тропинке, справа зеленый забор.

5. Ул. Дружбы. Поворот с ул. Дружбы на ул. Ветеранов Труда, прямо не доезжая до первого светофора, будет поворот направо, вдоль баз 150 метров, справа зона отдыха в березняке.

6. Верхний бор. У дороги рядом с источником. За развязкой по Салаирскому тракту (в сторону б/о «Верхний бор») с левой стороны дороги, напротив ДЦ "Остров детства".

7. Метелёво. Не доезжая до конечной остановки автобуса №17, поворот в березовый колок (с дороги видно).

8. Напротив главного входа ТЭЦ-2. Напротив главного входа ТЭЦ-2, со стороны производственных баз в березняке.

ИСТОЧНИК KP.RU