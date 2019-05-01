Погода в Тюмени 1 мая: переменная облачность и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-01T05:46:45+03:00

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В праздничный день, 1 мая, в Тюмени ожидается переменная облачность. В течение дня пройдут осадки в виде дождя. Ветер 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+6 градусов.

В Тобольске преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха: -4, +3 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +6 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +6 градусов.

В народном календаре 1 мая отмечен как День Кузьмы. О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава. Также этот день — кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах.

ИСТОЧНИК KP.RU