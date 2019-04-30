Летом в оздоровительных лагерях Тюменской области отдохнут 160 тысяч ребятишек

СЕГОДНЯ 19:58 2019-04-30T19:58:50+03:00

Всего в этом году планируется оздоровить 200 тысяч детей

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Летом 2019 года в детских оздоровительных лагерях Тюменской области отдохнут около 160 тысяч детей, 34 тысячи из которых – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями. Всего же в этом году планируется оздоровить более 200 тысяч юных тюменцев, 13 тысяч из них уже отдохнули с начала 2019 года.

По словам директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, перед организаторами летней оздоровительной кампании стоят важные задачи. Они должны обратить внимание на безопасность, профессионализм, компетентность и качество предоставляемых услуг.

- Мы должны сделать так, чтобы население получило грамотную, качественную, профессиональную услугу. Чтобы дети обрели новые навыки, компетенции, знания, чтобы им было весело и интересно, чтобы они любили вожатых, которые будут с ними работать, чтобы они снова хотели вернуться в те учреждения, куда их отправили родители, - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Отдыхать ребятишки будут на базе 649 оздоровительных организаций. В их числе: 598 лагерей с дневным пребыванием, 38 загородных оздоровительных лагерей и санаториев, 13 палаточных лагерей. Для работы с детьми будут задействованы почти 1 тыс. вожатых, которые уже прошли специальное обучение.

Тюменские родители могут приобрести путевки по программе софинансирования. В зависимости от доходов семьи стоимость доплаты за путевку составит от 30% до 70%. Бесплатные путёвки предоставляются детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подробности о покупке путёвок в оздоровительные центры Тюменской области можно узнать на сайте leto.admtyumen.ru, а также по телефонам 8 (3452) 52-97-53 и 8 (3452) 50-26-19.

ИСТОЧНИК KP.RU