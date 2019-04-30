В Аромашевском районе отремонтируют больницу и реконструируют парк культуры

СЕГОДНЯ 19:20 2019-04-30T19:20:49+03:00

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В Аромашево в 2019 году капитально отремонтируют областную больницу. В результате реконструкции стационар и поликлиника разместятся под одной крышей, что станет удобнее для жителей. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Аромашевский район. В настоящее время завершается экспертиза проекта реконструкции больницы, деньги будут выделены из областного бюджета.

Сегодня в Аромашевском районе действуют 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Несколько из них расположены в помещениях, которые не отвечают всем современным требованиям. По словам Александра Моора, в следующем году в районе установят шесть новых модульных ФАП, из которых один расположится в селе Кротово.

Кроме того, в Аромашево будет реконструирован парк культуры и отдыха, в соответствии с пожеланиями жителей.

- Эта общественная территория станет комфортным местом для семейного досуга. Там будет уютно и молодежи, и представителям старшего поколения. Запланирован также капитальный ремонт районного Дома культуры, - отметил глава региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что губернатор осмотрел инвестиционную площадку в 13 гектаров во время визита в Аромашевский район. Здесь уже действует цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В ближайших планах – открытие ещё одного деревообрабатывающего производства.

Глава муниципалитета Игорь Власов отметил, что визит Александра Моора в Аромашевский район был очень конструктивным.

ИСТОЧНИК KP.RU