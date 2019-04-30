Александр Моор предложил давать сельским инвестиционным площадкам яркие названия

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-30T18:08:01+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел инвестиционную площадку в 13 гектаров во время визита в Аромашевский район. Здесь уже действует цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В ближайших планах – открытие ещё одного деревообрабатывающего производства.

По словам главы Аромашевского района Игоря Власова, к этой инвестиционной площадке примыкает асфальтированная дорога, подведены газ и вода.

- Неподалеку есть земельные участки для индивидуального жилищного строительства. То есть, инвестор может не только создать здесь производство, но и построить жилье для специалистов, - рассказал Игорь Власов.

Александр Моор выразил мнение, что это хорошая площадка для небольшого бизнеса со всеми необходимыми коммуникациями.

- Самое главное - чтобы таких земельных участков, приспособленных для открытия различных производств, было в наших сельских муниципалитетах как можно больше. Потому что иногда случается: кто-то хочет создать свой бизнес, а земли с инфраструктурой нет. А на площадку в Аромашево уже нужно зазывать инвесторов, - отметил он.

Кроме того, Александр Моор предложил давать муниципальным инвестиционным площадкам яркие и запоминающиеся названия. По мнению главы региона, это поможет привлечь предпринимателей, которые заинтересованы в создании новых производств в сельских районах.

Один из ярких примеров успешного сельского бизнеса главе региона продемонстрировал предприниматель из Аромашево Алексей Костин. Четыре года назад он создал здесь предприятие по производству хлеба и хлебобулочных изделий с помощью кредита, полученного в «Инвестиционном агентстве Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU