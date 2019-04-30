2019-04-30T17:22:07+03:00
Экономика

В Тюменской области продолжается реализация проекта «Экспортный марафон»

У нашего региона большой потенциал
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области продолжается реализация проекта «Экспортный марафон»В Тюменской области продолжается реализация проекта «Экспортный марафон»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области продолжается реализация проекта «Экспортный марафон» и расширение списка стран-партнёров и номенклатуры экспортной продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с мая по декабрь 2018 года при поддержке регионального правительства прошло 26 выездных мероприятий в России и за рубежом. Были заключены 36 контрактов на сумму 150 млн рублей, в числе основных экспортных стран: Казахстан, Германия, Латвия, Литва, Беларусь и Узбекистан.

По словам вице-президента Тюменской торгово-промышленной палаты Елены Авериной, важным звеном в этом успехе стал образовательный блок. ТПП Тюменской области провела 11 семинаров вместе с Российским экспортным центром и 10 практических курсов по запросам бизнеса.

- Всего бизнес получил порядка 300 консультаций от ведущих специалистов страны по практическим вопросам выхода на внешние рынки. Выстроилась схема, которая позволяет сопровождать каждого экспортера, выстраивать логистику, помогать с подготовкой и сопровождением документов, - заметила Елена Аверина, выступая на встрече с руководством предприятий-экспортёров Тюменской области.

В 2018 году на зарубежных рынках тюменцы продавали товары пищевой промышленности, машиностроения, синтетические материалы. Елена Аверина выразила уверенность, что у Тюменской области большой потенциал в сфере экспорта информационных технологий, инноваций в нефтегазовой сфере, медицинского и эко-туризма и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор предложил давать сельским инвестиционным площадкам яркие названия
Свыше 900 человек посетили тюменскую семейную игротеку
1 мая в Тюмени перекроют улицу Республики
СУЭНКО поддерживает инициативы профессиональной реализации молодежи
В городских лесах и местах отдыха Тюмени пройдут противоклещевые обработки
В Медицинском городе Тюменской области появилась уникальная гибридная операционная
6 и 7 мая в Тюмени перекроют центр города
Майские ярмарки вакансий Тюменской области помогут соискателям найти работу
В тюменском Ярково найдено тело избитого до смерти мужчины
В мае улицу 50 лет ВЛКСМ в Тюмени частично перекроют для транспорта
В Тюменской области впервые открыли административно-жилой комплекс для участкового
В Тобольске поймали покупателя с 5-тысячной поддельной купюрой
В Тюмени определили победителей Юбилейного Чемпионата ползунков
График работы Тюменской кадастровой палаты в майские праздники 2019 года
Александр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской области
Кладбища Тюмени готовят к Радонице
В честь Дня Победы в Тюмени состоятся Марш Здоровья и марафон-прогулка
Высокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилища
Более тысячи жителей Ханты-Мансийска семьями играли в конструкторы
Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»
Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома
От укусов клещей в Тюменской области уже пострадали почти 900 человек
Спрос на летнюю авторезину в Тюмени за год вырос почти на треть
Тюменская область в числе лидеров по созданию комфортной городской среды
Александр Моор пообещал тюменцам еще один детский сад к Новому году
Тюменская область и Киргизская республика развивают двусторонние отношения