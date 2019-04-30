СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-30T17:22:07+03:00

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В Тюменской области продолжается реализация проекта «Экспортный марафон» и расширение списка стран-партнёров и номенклатуры экспортной продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с мая по декабрь 2018 года при поддержке регионального правительства прошло 26 выездных мероприятий в России и за рубежом. Были заключены 36 контрактов на сумму 150 млн рублей, в числе основных экспортных стран: Казахстан, Германия, Латвия, Литва, Беларусь и Узбекистан.

По словам вице-президента Тюменской торгово-промышленной палаты Елены Авериной, важным звеном в этом успехе стал образовательный блок. ТПП Тюменской области провела 11 семинаров вместе с Российским экспортным центром и 10 практических курсов по запросам бизнеса.

- Всего бизнес получил порядка 300 консультаций от ведущих специалистов страны по практическим вопросам выхода на внешние рынки. Выстроилась схема, которая позволяет сопровождать каждого экспортера, выстраивать логистику, помогать с подготовкой и сопровождением документов, - заметила Елена Аверина, выступая на встрече с руководством предприятий-экспортёров Тюменской области.

В 2018 году на зарубежных рынках тюменцы продавали товары пищевой промышленности, машиностроения, синтетические материалы. Елена Аверина выразила уверенность, что у Тюменской области большой потенциал в сфере экспорта информационных технологий, инноваций в нефтегазовой сфере, медицинского и эко-туризма и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU