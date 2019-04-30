Свыше 900 человек посетили тюменскую семейную игротеку

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-30T16:38:32+03:00

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Тюменскую семейную игротеку посетило 905 человек. Все выходные в СК Строймаш тюменские семьи рисовали в Городе художников, собирали 30 разных конструкторов и строили огромную детскую железную дорогу.

- Я очень рада, что проект, который с нашей поддержкой пришёл в Тюмень 3 года назад, живет и развивается. И каждый год интересно и с пользой проводить выходные вместе приходит все больше семей, - делится впечатлениями о 30-й по счету игротеке ее идейный вдохновитель, Депутат Тюменской областной Думы, Елена Кашкарова.

В 2019 году проект получил новый вектор развития, и сейчас с его помощью проводятся профориентационные мероприятия для школьников 7-9 классов в районах Тюменской области.

Следующая Тюменская игротека пройдёт в городе осенью. А яркие фотоотчеты о том, какие удивительные вещи из разнообразных конструкторов создают тюменские дети и взрослые, можно посмотреть в официальной группе Игротеки во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU