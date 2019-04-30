2019-04-30T16:26:56+03:00
Общество

1 мая в Тюмени перекроют улицу Республики

По главной улице города пройдет шествие трудящихся
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 1 мая, на улице Республики в Тюмени будет временно ограничено движение транспорта. Движение будет остановлено на время уличного шествия и митинга трудящихся.

Проехать нельзя будет с 9.30 – от ул. Холодильной до ул. Водопроводной. С 10.30 – от ул. Мельникайте до ул. Водопроводной.

Движение транспорта будет возобновлено сразу после прохождения колонны, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 900 человек посетили тюменскую семейную игротеку
СУЭНКО поддерживает инициативы профессиональной реализации молодежи
В городских лесах и местах отдыха Тюмени пройдут противоклещевые обработки
В Медицинском городе Тюменской области появилась уникальная гибридная операционная
6 и 7 мая в Тюмени перекроют центр города
Майские ярмарки вакансий Тюменской области помогут соискателям найти работу
В тюменском Ярково найдено тело избитого до смерти мужчины
В мае улицу 50 лет ВЛКСМ в Тюмени частично перекроют для транспорта
В Тюменской области впервые открыли административно-жилой комплекс для участкового
В Тобольске поймали покупателя с 5-тысячной поддельной купюрой
В Тюмени определили победителей Юбилейного Чемпионата ползунков
График работы Тюменской кадастровой палаты в майские праздники 2019 года
Александр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской области
Кладбища Тюмени готовят к Радонице
В честь Дня Победы в Тюмени состоятся Марш Здоровья и марафон-прогулка
Высокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилища
Более тысячи жителей Ханты-Мансийска семьями играли в конструкторы
Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»
Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома
От укусов клещей в Тюменской области уже пострадали почти 900 человек
Спрос на летнюю авторезину в Тюмени за год вырос почти на треть
Тюменская область в числе лидеров по созданию комфортной городской среды
Александр Моор пообещал тюменцам еще один детский сад к Новому году
Тюменская область и Киргизская республика развивают двусторонние отношения