1 мая в Тюмени перекроют улицу Республики
По главной улице города пройдет шествие трудящихся
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Завтра, 1 мая, на улице Республики в Тюмени будет временно ограничено движение транспорта. Движение будет остановлено на время уличного шествия и митинга трудящихся.
Проехать нельзя будет с 9.30 – от ул. Холодильной до ул. Водопроводной. С 10.30 – от ул. Мельникайте до ул. Водопроводной.
Движение транспорта будет возобновлено сразу после прохождения колонны, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU