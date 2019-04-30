2019-04-30T15:52:05+03:00
Общество

СУЭНКО поддерживает инициативы профессиональной реализации молодежи

Энергетики выступили партнером межрегионального конкурса «Будущая инженерная элита»
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Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
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Энергетики выступили партнером межрегионального конкурса «Будущая инженерная элита», который ежегодно проводит Тюменский индустриальный университет среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Тюмени, Тюменской области и других регионов России. Цель мероприятия – популяризация инженерно-технических специальностей.

26 апреля 2019 года в ТИУ состоялась церемония награждения призеров конкурса. Предприятия-партнеры вручили победителям сертификаты на получение именной стипендии и памятные сувениры.

«Для нас важно поддерживать мероприятия, повышающие интерес к специальностям электроэнергетической отрасли, чтобы уже в школе ребята получили интересный профессиональный опыт и могли в дальнейшем стать высококлассными специалистами», – отмечает директор СУЭНКО Данил Анучин.

Напомним, что более пяти лет СУЭНКО является партнером региональных этапов чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills Russia. В 2017 году в рамках WorldSkills Russia СУЭНКО с ТИУ подписали соглашение о сотрудничестве. Результат совместной работы - актуализация образовательного процесса вуза под особенности современного электросетевого комплекса.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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