В городских лесах и местах отдыха Тюмени пройдут противоклещевые обработки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-30T15:50:49+03:00

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Противоклещевые обработки начнутся в Тюмени с 6 мая. Во время сухой погоды специалисты побывают лесопарка «Гилевская роща», в местах отдыха на Верхнем и Плехановском бору, у ТЭЦ-2, на Воронинских горках, по Старому Ялуторовскому тракту, на улице Дружбы и на Мысу.

Обработки организует МКУ «ЛесПаркХоз», работы планируется провести до 17 мая. После опрыскивания растений будет размещена информация о сроках обработки и мерах предосторожности, сообщили в администрации города.

Отметим, что с начала сезона от укусов клещей уже пострадали 311 горожан. Энцефалдит и боррелиоз пока не выявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU