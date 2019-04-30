2019-04-30T15:12:34+03:00
Здоровье

В Медицинском городе Тюменской области появилась уникальная гибридная операционная

Технология позволяет хирургам проводить крайне сложные «ювелирные» операции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Медицинском городе Тюменской области появилась уникальная гибридная операционнаяВ Медицинском городе Тюменской области появилась уникальная гибридная операционнаяФото: pixabay.com
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В Медицинском городе появилась современная гибридная операционная, которая оснащена ангиографическим комплексом экспертного класса. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, технология визуализирует процесс диагностики и лечения, позволяя хирургам проводить крайне сложные «ювелирные» операции даже через 1,5-миллиметровый прокол на коже.

Благодаря гибридной операционной, врачи могут проводить вмешательства с минимальной травматичностью, но с максимальной эффективностью и высоким лечебным эффектом. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Лаврентия Дьякова, в работу комплекса интегрирован новый УЗИ-аппарат экспертного уровня последнего поколения.

– Это выводит на новый уровень рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в онкологии; выявление источника кровотечения; установку различных стентирующих и дренирующих систем, внутривенных и внутриартериальных порт систем; прицельную пункционную биопсию с ЗD моделированием и навигацией под рентгеновским и ультразвуковым контролем в реальном времени, а также выполнения интраоперационной компьютерной томографии, - отметил он.

Отныне современная операционная открывает большие возможности в развитии новых методик лечения, выбора медицинской тактики, новых направлений и позволяет гибко подходить к процессу лечения.

- Благодаря появлению новой гибридной операционной, мы сможем еще более эффективно развивать рентгенэндоваскулярные технологии, - подчеркнул Лаврентий Дьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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