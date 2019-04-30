6 и 7 мая в Тюмени перекроют центр города

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-30T14:57:24+03:00

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Центр Тюмени временно перекроют в Тюмени 6 и 7 мая. Проехать нельзя будет вечером по улице Республики на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской. С 19 до 21 часа здесь пройдет репетиция парада Победы, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Водителей просят учитывать информацию при движении через центр города и планировать маршруты движения заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU