Майские ярмарки вакансий Тюменской области помогут соискателям найти работу

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-30T14:40:14+03:00

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В мае 2019 года в Тюменской области пройдёт большое количество ярмарок рабочих мест для несовершеннолетних. Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, именно этот месяц является традиционным для трудоустройства детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на временные рабочие места.

Напомним, ярмарка вакансий – одна из форм подбора работников, которая позволяет кадровикам одновременно пообщаться с большим количеством соискателей. Статистика говорит о том, что 80% из пришедших на ярмарку граждан находят работу.

Так, в мае пройдут следующие ярмарки вакансий:

- 21 мая пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест в Тюмени и п. Богандинский.

- 22 мая пройдёт ярмарка рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Тобольске (мкр. 6, д.52, ДК «Синтез», МАУК «Центр искусств и культуры».

- 24 мая состоится ярмарка рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет в Абатском районе (с. Абатское, ул. Зелёная, 35) и в Ялуторовске (Ялуторовск, ул. Свободы, 60, «Молодёжно-социально деловой центр)

- 29 мая пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест в Тюмени и в Богандинском (место уточняется) и в ярмарка рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет (п. Голышманово, ул. Садовая, д.96).

- 31 мая в Аромашево (ул. Ремесленная, д.9а) пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест для безработных граждан и граждан, ищущих работу для трудоустройства на оплачиваемые общественные работы. Также в этот день пройдёт ярмарка рабочих мест для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Викуловском районе (с. Викулово, ул. Кирова, 23-1).

Организаторами ярмарок являются муниципальные и городские Центры занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU