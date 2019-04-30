2019-04-30T14:37:04+03:00
Происшествия

В тюменском Ярково найдено тело избитого до смерти мужчины

Подозреваемый в преступлении уже задержан
Маргарита КАЛИНКИНА
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Труп мужчины с множеством синяков обнаружен в одном из домов по улице Первомайской в селе Ярково Тюменской области. Личность его установлена, это 34-летний ранее судимый житель села.

По подозрению в преступлении задержан также ранее судимый 29-летний сельчанин. Он взят под стражу. Уже установлено, что подозреваемый приехал к пьяному мужчине, чтобы разобраться с ним, почему он оскорбил их общую знакомую. Словесный конфликт перерос в драку. Гость забил до смерти хозяина, нанося удары кулаком по голове и телу. Спустя некоторое время избитый мужчина перестал подавать признаки жизни, прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть потерпевшего.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть" (ч.4 ст.111 УК РФ). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и его возьмут под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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