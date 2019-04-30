2019-04-30T14:14:20+03:00
Авто

В мае улицу 50 лет ВЛКСМ в Тюмени частично перекроют для транспорта

На транспортной развязке по улице Монтажников начнется финальный этап строительства
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первый этап работ на улице 50 лет ВЛКСМ в ТюмениПервый этап работ на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
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На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени в мае начинается монтаж заграждения железнодорожных переездов, которые входят в транспортную развязку по улице Монтажников. В связи с этим вводятся ограничения на движение транспорта.

На первом этапе, с 6 мая по 13 мая, будет невозможен сквозной проезд от улицы Монтажников на улицу 50 лет ВЛКСМ в сторону улицы Пермякова, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Объезд этого участка возможен через транспортную развязку на перекрестке улиц Республики и 50 лет Октября.

Второй этап работ

Второй этап работ

На втором этапе, с 14 мая по 20 мая, строители закроют сквозной проезд от улицы Пермякова до улицы Республики. Объезд возможен по маршруту улицы 50 лет ВЛКСМ-Пермякова-Республики.

На третьем этапе, с 20 мая по 27 мая будет перекрыт участок от улицы Республики по улице 50 лет ВЛКСМ в сторону улицы Пермякова. Альтернативный проезд по улицам Республики-Пермякова.

Третий этап работ

Третий этап работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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