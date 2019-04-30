2019-04-30T13:40:46+03:00
Происшествия

В Тобольске поймали покупателя с 5-тысячной поддельной купюрой

Молодой человек пытался обмануть продавца [видео]
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске задержали мужчину с поддельными деньгами. Фото полиции ТобольскаВ Тобольске задержали мужчину с поддельными деньгами. Фото полиции Тобольска
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Покупателя с сувенирной 5-тысячной банкнотой задержали в одном из магазинов Тобольска. 23-летний молодой человек решил расплатиться ей за товар. Продавец заметила подделку и вызвала полицейских.

В присутствии понятых стражи порядка изъяли банкноту, которую подозреваемый успел разорвать. Мужчину задержали и доставили в полицию для разбирательства. Он полностью признал свою вину и пояснил, что надеялся получить сдачу настоящими деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело за.попытку мошенничества (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 159 УК РФ). С подозреваемого взята подписка о невыезде.

В Тобольске задержали покупателя с поддельной 5-тысячной купюрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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