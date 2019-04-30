В Тюмени определили победителей Юбилейного Чемпионата ползунков

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-30T13:23:02+03:00

В этом году он стал международным, к состязаниям присоединились малыши из Италии

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В Тюмени завершился десятый по счету чемпионат ползунков. Он прошел 27 апреля и стал международным, так как к российским спортсменам присоединились итальянские малыши.

Всего в турнире приняли участие 171 ребёнок в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Соревновались «спортсмены» в трех группах: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 1,5 года и от 1,5 до 2 лет. Конкурс проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

- Участники чемпионата на скорость должны были преодолеть дистанцию в 10 метров ползком, - рассказывает организатор чемпионата, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, - чтобы юные спортсмены не сбили колени, «забег» всегда проходит на специальном мягком покрытии. Самым маленьким участником Чемпионата стал Кутырев Лев, которому в день Чемпионата было всего 6 месяцев 8 дней! И особенно приятно, что Лукашевич Александра праздновала свой первый день рождения в день Чемпионата.

По итогам состязаний в группе от 6 до 12 месяцев 1 место занял Михаил Стрельцов (11 месяцев) - 21,84 сек, вторым к финишу пришла Полина Беженар (8 месяцев) - 22,33 сек, третьим стал Роман Третьяков (10 месяцев) - 22,44 сек.

Кроме того, победителями в своих забегах стали: Даниил Ларнев 10 месяцев) - 44,25 сек, Диляра Рахимова (10 месяцев) - 24,23 сек, Кирилл Паюков (10 месяцев) - 24,50 сек, Василий Черкасов (11 месяцев) - 38,49 сек, Герман Бухаров (8 месяцев) - 52,41 сек.

В группе от 12 до 18 месяцев первым финишировал Дмитрий Вамош (1 год 1 месяц) - 17,59 сек, вторым стал Демид Шкуратов (1 год) - 20,60 сек, третьем место занял Анатолий Кирсанов (1 год) - 20,63 сек.

Победителями в своих забегах стали: Михаил Хаусов (1 год) - 24,31 сек., Виктория Новикова (1 год 3 месяца) - 31,60 сек., Александра Новокшонова (1 год 2 месяца) - 23,18 сек., Кира Федюкова (1 год 1 месяц) - 38,75 сек.

В группе от 18 до 24 месяцев 1 место заняла Виктория Забарева (1 год 9 месяцев) - 15,66 сек. В 2018 году «спортсменка» уже становилась победителем, только в группе от 6 до 12 месяцев! На втором месте разместилась Анастасия Колобова (1 год 11 месяцев) - 16,29 сек. Третье место завоевала Мария Шестакова (1 год 10 месяцев) - 16,38 сек. В 2018 году Маша также была Бронзовым призером Чемпионата в группе от 6 до 12 месяцев.

Победителем в своем забеге стал Михаил Костадинов (1 год 11 месяцев) - 19,34 сек.

В церемонии награждения победителей Юбилейного Чемпионата приняли участие: одна из победителей ПЕРВОГО Чемпионата ползунков, который состоялся в 2017 году Таисия Налобина Таисия и самая маленькая участница ПЕРВОГО Чемпионата ползунков Анастасия Лепарская Анастасия. В день Чемпионата ей было всего 6 месяцев и 4 дня.

Сейчас Анастасия - неоднократный победитель и призер конкурсов, фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Победитель этапа чемпионата России по воздушной гимнастике. Настя открыла праздничную программу Чемпионата акробатическим выступлением «Узоры».

ИСТОЧНИК KP.RU