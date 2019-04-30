График работы Тюменской кадастровой палаты в майские праздники 2019 года

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-30T12:51:54+03:00

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В связи с продолжительными майскими праздниками Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты с 30 апреля по 13 мая 2019 года изменил графики приема-выдачи документов в офисах Тюменской области.

Так, офис межрайонного отдела тюменской Кадастровой палаты в Тюмени , а также территориальный отдел в Ишиме будут открыты 4 мая – с 9:00 до 13:00; 7 мая – с 8:00 до 20:00; 8 мая – с 9:00 до 17:00; 11 мая – с 9:00 до 13:00. Выходные дни: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 и 13 мая.

В Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и Голышманово прием граждан пройдет 6 и 7 мая с 9:00 до 18:00, а 8 мая – с 9:00 до 17:00. С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая – нерабочие дни.

С 14 мая 2019 года все офисы тюменской Кадастровой палаты работают в штатном режиме.

Напомним, что в офисах филиала, расположенных на территории юга области, можно получить профессиональные консультации и помощь при составлении договоров в сфере оборота недвижимости, а также проконсультироваться по кадастровому учету и регистрации права. В офисах Тюмени и Ишима можно также подать документы на оформление недвижимости, находящейся за приделами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU