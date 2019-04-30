2019-04-30T12:30:09+03:00
Общество

Александр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской области

Губернатор отметил, что перспективы развития любого региона зависят от качества человеческого капитала
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской областиАлександр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Лауреаты всероссийских конкурсов и состязаний – самый лучший капитал Тюменской области. Такое мнение выразил губернатор Александр Моор во время встречи с победителями и призерами олимпиады «Я - профессионал» и финалистами и полуфиналистами Кубка по менеджменту «Управляй!». По словам главы региона, перспективы развития любого региона и страны зависят от качества человеческого капитала.

Студенты вузов Тюменской области показали великолепные результаты. Так, например, за два года в Кубке по менеджменту «Управляй!» в полуфинал вышли 18 ребят, в финал – 5 ребят, а в олимпиаде «Я – профессионал» 2019 года дипломантами стали 43 человека, 5 из которых получили медали.

Губернатор отметил, что такие показатели ещё раз подчёркивают, что в регионе – талантливые и инициативные молодые люди.

-. Мы в последние годы много говорим о социальных лифтах, о том, как они должны работать. Абсолютно все работодатели в один голос твердят о дефиците хороших молодых и развивающихся специалистов, и они внимательно относятся к таким конкурсам. За такими ребятами, как вы, по-настоящему идет охота, - отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что цель органов власти – создать условия в региональной экономике, чтобы по окончании вуза молодёжь хотела жить и работать здесь, а не стремилась уехать.

- Мы с вами живем в такое время, когда все умения и навыки быстро устаревают. Образование и самообразование – это процесс, который никогда не закончится. Не успокаивайтесь на достигнутых результатах, успешно заканчивайте вузы и продолжайте свой творческий поиск, реализовывайте свои мечты, - пожелал ребятам удачи губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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