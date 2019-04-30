Кладбища Тюмени готовят к Радонице

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-30T12:38:08+03:00

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Кладбища Тюмени чистят после зимы. Места захоронений готовят к массовому посещению горожан. Совсем скоро один из главных православных праздников – Радоница и тюменцы начнут наводить порядок на захоронениях своих близких. Уже сейчас на некоторых кладбищах каждому при входе выдают пакет для мусора.

Горожан просят складывать листву, ветки, старые венки и ненужный хлам с могил в специальные зеленые контейнеры. Они установлены в каждом секторе кладбищ. По периметру кладбищ размещены также плакаты об ответственности за создание стихийных свалок. В ближайшие дни компании, обслуживающие погосты, перейдут на усиленный режим работы.

На кладбищах Тюмени горожанам выдают мешки для мусора. Фото администрации Тюмени

Пока кладбища чистят от стихийных свалок. Уборка и вывоз идут по графику, который составлен в начале года. С марта по апрель с «Червишевского -1», «Червишевского – 2», «Червишевского – 3» вывезено 614 кубометров мусора. Очищена территория площадью более 180 га.

Кроме того, МКУ «Некрополь» с ноября 2018 года на кладбищах «Червишевское-1», «Червишевское-2», «Текутьевское» и «Верхнеборское» убрал 758 поваленных ветром деревьев. До Родительского дня планируется спилить еще 81 поломанное дерево. Еще почти тысячу деревьев уберут в течение года.

Горожан просят не устраивать стихийных свалок. Фото администрации Тюмени

- Мы наполнили баки с водой, чтобы люди могли помыть памятники на могилах. Очистили контейнеры для мусора. На четырех кладбищах их 200 штук. Освобождать их от мусора будут по вечерам, чтобы не мешать людям, – сообщил директор МКУ «Некрополь» Дмитрий Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU