2019-04-30T12:38:08+03:00
Общество

Кладбища Тюмени готовят к Радонице

Горожан призывают мусор с могил выбрасывать только в специальные контейнеры
Маргарита КАЛИНКИНА
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С кладбищ Тюмени вывозят мусор. Фото администрации ТюмениС кладбищ Тюмени вывозят мусор. Фото администрации Тюмени
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Кладбища Тюмени чистят после зимы. Места захоронений готовят к массовому посещению горожан. Совсем скоро один из главных православных праздников – Радоница и тюменцы начнут наводить порядок на захоронениях своих близких. Уже сейчас на некоторых кладбищах каждому при входе выдают пакет для мусора.

Горожан просят складывать листву, ветки, старые венки и ненужный хлам с могил в специальные зеленые контейнеры. Они установлены в каждом секторе кладбищ. По периметру кладбищ размещены также плакаты об ответственности за создание стихийных свалок. В ближайшие дни компании, обслуживающие погосты, перейдут на усиленный режим работы.

На кладбищах Тюмени горожанам выдают мешки для мусора. Фото администрации Тюмени

На кладбищах Тюмени горожанам выдают мешки для мусора. Фото администрации Тюмени

Пока кладбища чистят от стихийных свалок. Уборка и вывоз идут по графику, который составлен в начале года. С марта по апрель с «Червишевского -1», «Червишевского – 2», «Червишевского – 3» вывезено 614 кубометров мусора. Очищена территория площадью более 180 га.

Кроме того, МКУ «Некрополь» с ноября 2018 года на кладбищах «Червишевское-1», «Червишевское-2», «Текутьевское» и «Верхнеборское» убрал 758 поваленных ветром деревьев. До Родительского дня планируется спилить еще 81 поломанное дерево. Еще почти тысячу деревьев уберут в течение года.

Горожан просят не устраивать стихийных свалок. Фото администрации Тюмени

Горожан просят не устраивать стихийных свалок. Фото администрации Тюмени

- Мы наполнили баки с водой, чтобы люди могли помыть памятники на могилах. Очистили контейнеры для мусора. На четырех кладбищах их 200 штук. Освобождать их от мусора будут по вечерам, чтобы не мешать людям, – сообщил директор МКУ «Некрополь» Дмитрий Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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