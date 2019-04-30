2019-04-30T11:57:08+03:00
Экономика

Высокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилища

На отдельных полях "КРиММа" получают 60-65 тонн картофеля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Высокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилищаВысокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилищаФото: pixabay.com
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Упоровская агрофирма «КРиММ» начала строительство двух дополнительных картофелехранилищ. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, это необходимо из-за высокого урожая картофеля. На отдельных полях агрофирмы получают 60-65 тонн картофеля с гектара благодаря инновационным методам.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, в «КРиММе» потихоньку отходят от практику сосредоточения всех мощностей в одном месте. Часть полей находится на большом удалении от существующих овоще- и картофелехранилищ, поэтому было принято решение построить их ближе к месту выращивания продукции.

- Это поможет доставлять овощи к месту хранения в большей сохранности. Одно из хранилищ на 8 тысяч тонн будет построено под урожай этого года, второе запланировали на 2020-й, - отметил Геннадий Рязанов.

Здесь же применяют цифровизацию производства – от сканирования состава почв, мониторинга их влажности и влагоемкости до точного земледелия и коренного улучшения структуры почв на полях путем внесения торфа – дает повышение урожайности.

- При этом более 100 тысяч тонн картофеля нам удаётся собирать без фактического увеличения «земельного банка» предприятия, – говорит Геннадий Рязанов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень», предприятие намерено повысить эффективность полей. При этом структуру посевов менять они не собираются. Основная ставка идёт на картофель, пшеницу, прошлогодний урожай которой весь распродан, а также рапс и овощи открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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