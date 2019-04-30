Более тысячи жителей Ханты-Мансийска семьями играли в конструкторы

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-30T11:32:38+03:00

Уникальный проект на один день приезжал в город

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Железную дорогу с мостами, зоопарк с зебрами и даже югорскую достопримечательность – мамонтов соорудили дети из конструкторов в Ханты-Мансийске. Семейную игротеку «Конструктория» провели при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть-Хантос».

Образование + игра

За день через 30 уникальных отечественных и зарубежных конструкторов прошли 1030 человек: детей и родителей. 5 моделей конструкторов игротеки российские педагоги назвали лучшими для детского развития. Одна из моделей признана лучшим техническим конструктором в мире, его рекомендует швейцарская система образования.

Елены Кашкаровой, Депутата Тюменской областной Думы:

- Я очень рада, что проект, который с нашей поддержкой пришёл в Тюмень 3 года назад, так развился и сейчас радует семьи Югры! Это здорово, когда социально-ориентированные компании дарят горожанам такие масштабные развлекательно-образовательные мероприятия! - отметила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Игротека позволяет не только развлекать, но и обучать детей. Мало того, это время ребенок проводит вместе с родителями. Вся семья увлечена общим занятием.

- Это, безусловно, развитие. Тренд нового времени работы с современными детьми – это обучение через игру. Оно должно быть интересным и увлекательным. Игротека как раз такая, – пояснила директор коммуникативного агентства «Пионер» Полина Гаранина.

Конструкторы, представленные на площадке, развивают 50 навыков ребёнка. Среди них ответственность, креативность, усидчивость, умение работать в команде, любовь к ручному труду и чувство эстетики. Также во время сбора конструктора ребёнок пользуется творческим, логическим, стратегическим, пространственным, техническим и математическим мышлением.

Кроме конструкторов, на площадке семейной игротеки проходили различные мастер-классы. Детей научили создавать мультфильмы, танцевать зумбу и разукрашивать геометрические рисунки.

Сотник детей и взрослых вместе строили и собирали самые невероятные конструкции

Каждому участнику выдавалась «карта путешественника», на которой конструкторы соответствовали определенным достопримечательностям и ремеслам России, таким как, Тобольский кремль, космодром «Восточный», Уралвагонзавод и многим другими. Благодаря этому дети знакомились с географическими объектами нашей страны. Не забыли и про Югру, среди станций был «Археопарк», из конструктора дети собирали югорских мамонтов. За успешное освоение навыков конструирования участникам присваивали ученые степени, в зависимости от того, сколько станций они прошли: от исследователя, до академика конструкторских наук.

Один из конструкторов в напольной зоне – железная дорога длиною 80 квадратных метров. С мостами, сотнями поездов, станциями, депо и вагонами. Из одного конструктора отечественного производства дети делали поделки естественных масштабов. Один из ребят сделал самокат, на котором прокатился прям на площадке страны Конструктории.

– Эта модель хороша тем, что дети создают то, что соразмерно им. Они могут построить дом, внутри которого будут находиться, могут сделать машину, или корабль на колесах, на которых смогут перемещаться между площадками. Как только ребенок начинает делать что-то большое, он чувствует себя старше и ответственнее, – сказал ведущий семейной игротеки Алексей Кондрахин.

Игра формирует умение организовывать пространство и объекты вокруг себя, ничем не ограничивая воображение и творчество ребёнка. Дети воплотили в жизнь все свои идеи. «Все зависит от типа мышления ребенка. Мы рекомендуем развивать фантазию и делать не только то, что написано в инструкции, но и создавать свои шедевры», – заметил ведущий «Конструктории».

Профориентация

Площадка может помочь родителям понять, что интересует их детей. Среди конструкторов - различные модели с множеством типов соединения, направленных на развитие определенных навыков.

-У нас старший ребенок творческий и такое мероприятие полезно, потому что помогает определиться с будущей профессией. Мы посещаем подобные площадки и именно здесь становится видно, что будущее сына связано либо с архитектурой, либо с конструированием, – отметила одна из родительниц.

По словам организаторов, физического контакта между родителями и детьми становится все меньше. На «Конструктории» люди не ходят с телефонами, и это оргкомитет называет лучшей оценкой своей работы. На площадке мамы и папы вместе с дочерьми и сыновьями увлеченно созидают и развивают как собственные навыки, так и семейные отношения.

– Многообразие конструкторов интересно для детей. Они включают воображение, собирают детали, развивают мелкую моторику. Да и родителям интересно проводить время с детьми на таких площадках. Я сама собираю практически все конструкторы вместе с дочерью, – сказала Юлия Чирова.

Благодаря программе «Родные города» компании «Газпромнефть-Хантос» семейная игротека вновь пройдет в Ханты-Мансийске 28 сентября, организаторы приглашают всех жителей Югры. Регистрация открыта здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU