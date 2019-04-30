2019-04-30T11:16:14+03:00
Экономика

Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»

В Китае предприниматели представят потенциал региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»Фото: pixabay.com
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Официальные и деловая делегация Тюменской области представят потенциал нашего региона на IV Международной выставке «Шёлковый путь», которая пройдёт с 10 по 13 мая в китайском городе Сиань. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, регион будет представлен на объединённом стенде Уральского Федерального округа вместе с Курганской, Челябинской, Свердловской областями, Югрой и ЯНАО.

Организатором участия тюменских экспортноориентированных предприятий в выставке стал Центр поддержки экспорта Тюменской области. Известно, что Российская Федерация и Королевство Камбоджа станут почётными гостями мероприятия. Российских, в том числе и тюменских, производителей ждут международные симпозиумы и форумы, касающиеся экономики, торговли, культуры, туризма, содействия инвестициям и т.д.

По всем вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта Тюменской области. Контактное лицо: ведущий специалист ЦПЭ Мехришвили Ирина Сергеевна mehrishviliis@72to.ru, + 7 (922) 472-93-57.

Стоит отметить, что в ближайшие два года тюменские компании, ведущие экспортную деятельность, получат возможность пользоваться едиными мерами поддержки и сервисом оформления документов в формате «одного окна». Как отметил старший вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников, до 2022 года в рамках реализации нацпроектов, разработанных для наращивания экспортной доли производств, будет создана единая база предприятий-экспортеров. Благодаря этому будут налажены схемы товаропотоков и упрощены процедуры выхода российских компаний на международные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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