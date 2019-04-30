2019-04-30T10:31:20+03:00
Общество

Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома

Поделиться:
МегаФон: «Роуминг, гудбай для бизнеса» теперь действует в 100 странах мираМегаФон: «Роуминг, гудбай для бизнеса» теперь действует в 100 странах мира
Изменить размер текста:

МегаФон увеличивает число стран, где опция «Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет комфортно общаться и не задумываться о цене звонков иностранным партнерам.

«Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет использовать условия тарифа «как дома» и действует теперь в 100 странах мира, включая самые популярные направления, которые посещают более 97% путешествующих корпоративных абонентов МегаФона: страны ЕС, Ближнего Востока, Китай, Сингапур, Таиланд, ЮАР, Южная Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Гонконг, Доминиканская Республика, США, Канада и другие.

С подключенной опцией все входящие звонки остаются бесплатными, а звонки в Россию, Интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания (за исключением Туниса) предусмотрен пакет 30 исходящих минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе, и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту.

Для того чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включён безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объема трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

Стоимость подключения опции «Роуминг, гудбай для бизнеса» составляет 0 рублей, а абонентская плата – от 499 рублей в сутки в зависимости от страны пребывания.

- Для комфортных переговоров во время заграничной поездки в опции предусмотрен пакет минут, а рабочая переписка в наиболее популярных мессенджерах будет всегда доступна благодаря неограниченному объему трафика, включенному в нее, - рассказал руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Андрей Кузнецов.

Подробнее об опции и способах ее подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы Тюменской кадастровой палаты в майские праздники 2019 года
Александр Моор: Лауреаты конкурсов и состязаний - лучший капитал Тюменской области
Кладбища Тюмени готовят к Радонице
В честь Дня Победы в Тюмени состоятся Марш Здоровья и марафон-прогулка
Высокий урожай овощей побудил тюменскую агрофирму построить два картофелехранилища
Более тысячи жителей Ханты-Мансийска семьями играли в конструкторы
Делегация Тюменской области отправится в «Шёлковый путь»
От укусов клещей в Тюменской области уже пострадали почти 900 человек
Спрос на летнюю авторезину в Тюмени за год вырос почти на треть
Тюменская область в числе лидеров по созданию комфортной городской среды
Александр Моор пообещал тюменцам еще один детский сад к Новому году
Тюменская область и Киргизская республика развивают двусторонние отношения