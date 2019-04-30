2019-04-30T11:47:12+03:00
Общество

От укусов клещей в Тюменской области уже пострадали почти 900 человек

Случаев энцефалита пока нет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Уже 890 жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей. Из ни 242 - дети. Кровососы активизировались во всех территориях региона, но больше всего обращений к медикам зафиксировано в Тюмени (311), Ишиме (94), Заводоуковске (56), Ялуторовском (40), Упоровском (42), Абатском (39) и Исетском (36) районах.

Медики отмечают, что данная статистика не превышает среднемноголетних значений. Случаев заражения энцефалитом и боррелиозом пока не зарегистрированы.

С начала эпидсезона исследовано 98 клещей, антиген вируса энцефалита обнаружен у одного насекомого, возбудитель боррелиоза - у 20 клещей, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Врачи напоминают, что самой эффективной профилактикой энцефалита является вакцинация. Прививки уже поставили более 15,5 тысяч человек, из них 17,7 тысяч – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 4750 - дети.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

В регионе действует горячая линия Роспотребнадзора по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30. Здесь тюменцам готовы ответить на все вопросы и дать рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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