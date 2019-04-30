Спрос на летнюю авторезину в Тюмени за год вырос почти на треть

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-30T10:13:48+03:00

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Рынок летней резины в Тюмени стал активнее развиваться в интернете. За год спрос на покрышки на порталах бесплатных объявлений вырос на 31 процентов, а объем предложений - на 45 процентов. Сейчас комплект автопокрышек в среднем стоит 7 781 рубль и за год подорожал на 6 процентов.

Об этом сообщают аналитики портала Авито. Они отмечают, что пик интереса к летним шинам традиционно происходит в апреле. В текущем году по сравнению с мартом количество просмотров объявлений выросло на 153%, количество предложений - на 65%, а спрос - на 194%.

Подобная тенденция происходит по всей России. Например, в 2018 году количество сделок в апреле превышало мартовский показатель в 3,8 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU