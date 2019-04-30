2019-04-30T09:37:34+03:00
Общество

Тюменская область в числе лидеров по созданию комфортной городской среды

На новые проекты благоустройства Тюмени выделяет свыше 450 млн рублей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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За последние годы на территории тюменского региона реализовано большое число проектов по благоустройству общественных пространств. Наряду с областным центром в процесс создания комфортной городской среды включены и муниципалитеты.

- Тюменская область стабильно входит в число регионов-лидеров в России по созданию комфортной городской сред. Работа по благоустройству дворовых территорий и зеленых уголков с воодушевлением воспринимается жителями и позитивно ими оценивается, - отметил губернатор Александр Моор.

Глава региона добавил, что властям на местах удалось выстроить диалог с людьми. Жители высказывают свои потребности, а подрядчики учитывают интересы горожан. Александр Моор подчеркнул, что работы в этом направлении будут продолжены.

Так, только на благоустройство территорий в Тюмени из бюджета выделяет более 450 миллионов рублей. Из них более 120 миллионов средств федерального бюджета направят на мероприятия, предусмотренные программой «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы».

В рамках запланированных работ планируется благоустроить три крупных общественных пространства: сквер Якова Неумоева и прилегающую территорию, озеленение территории по ул. Вьюжная (в районе школы), озеленение территории по ул. Логунова – ул. Широтная, 53,55 – ул. Пермякова, 54Б.

Кроме того, на выделенные средства будут выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 25 многоквартирных домов Тюмени, куда войдут участки улиц: 70 лет Октября, п. Мелиораторов Энергостроителей, 30 лет Победы, Станционная, проезд Заречный и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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