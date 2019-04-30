Александр Моор пообещал тюменцам еще один детский сад к Новому году

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-30T09:49:21+03:00

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Тюменская область продолжает активную работу по развитию сети детских садов на территории региона. Наиболее остро вопрос не хватки мест в дошкольных учреждениях стоит в областном центре. Неслучайно до конца года в одном из микрорайонов Тюмени появится еще один детский сад.

- В социальных сетях ко мне часто обращаются тюменцы с вопросом о строительстве новых детских садов. Вот и одна из жительниц микрорайона Восточный, мама троих детей, побывавшая у меня на приеме, поинтересовалась, появится ли у них на территории еще один объект дошкольного образования, - рассказал Александр Моор.

Глава региона поделился с тюменкой планами по развитию сети детских учреждений. Так, в 2017 году в микрорайоне «Восточный» была запущена новая большая школа, а типовое здание прежней планируется переформатировать под детский сад. Разработка проектно-сметной документации завершилась еще в 2018 году.

В настоящее время заключен контракт на проведение капитального ремонта объекта. Проведены конкурсные процедуры и определена подрядная организация. Работы планируется завершить не позднее 31 декабря 2019 года, отметили в пресс-службе правительства области. Здание детского сада сможет принять более 500 ребятишек.

- Уверен, что подрядчики успеют выполнить работы в срок и главное качественно. Это станет хорошим подарком всем мамам и жителям Восточного микрорайона к Новому году, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU