Тюменская область и Киргизская республика развивают двусторонние отношения

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-30T08:55:18+03:00

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Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов провёл встречу с официальным представителем Киргизии в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Обе стороны обсудили перспективы дальнейшего экономического сотрудничества в рамках двухстороннего соглашения, которое было подписано в конце марта во время российско-киргизской конференции.

По словам Леонида Остроумова, визит в торгово-промышленную палату Киргизии оказался успешным. Многие тюменские предприниматели, которые участвовали в бизнес-миссии, уже заключили договоры на поставку продукции.

- Мы видим четкую перспективу развития отношений. По распоряжению губернатора Тюменской области наш Центр поддержки экспорта перешел к разработке дорожной карты, в рамках которой будут запланированы мероприятия и реализованы договоренности о наращивании товарооборота в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и в других сферах, - рассказал Леонид Остроумов.

В свою очередь Бообек Салимжанов высказал уверенность, что Тюменской области и Киргизии необходимо налаживать тесные контакты. Это поможет развивать двусторонние отношения и достичь поставленных целей. Кроме того, генконсул предложил провести бизнес-форум и День киргизской культуры в Тюменской области, в честь десятилетия образования киргизской диаспоры в нашем регионе.

После встречи Бообек Салимжанов посетил производственный холдинг «АРС-Пром», где проектируют и изготавливают металлокаркасы и комплекты быстровозводимых зданий складского и производственного назначения. Генконсул оценил качество материалов и невысокую стоимость изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU