Полицейские выясняют причины стрельбы в тюменском Заводоуковске

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-30T09:02:37+03:00

Мужчину с предметом, похожим на оружие, задержали в Заводоуковске. Фото vk.com

Мужчина пришел в магазин с предметом, похожим на оружие

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Мужчину с предметом, похожим на огнестрельное оружие, задержали накануне, 29 апреля, в Заводоуковске. Полицейские нашли его в одном из частных домов по улице Шоссейной.

В дежурную часть поступило сообщение, что из магазина вышел вооруженный мужчина и зашел в ограду частного дома, после чего с подворья послышались хлопки, похожие на выстрелы. На место сразу выехали стражи порядка. На месте был задержан житель этого дома. Уже установлено, что 41-летний мужчина имеет судимость и нигде не работает. У него изъят предмет, похожий на оружие, он направлен на экспертизу.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.1 ст. 213 УК РФ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Информация о странном мужчине и его фото сразу появились в социальных сетях города. К слову, некоторые заводоуковцы сначала начали паниковать и выяснять в пабликах, что случилось в городе.

- Дорога перекрыта, у торгового центра "Фламинго", - написали одни.

- СОБР и много полиции, - сообщили другие.

- Стреляли, - написали еще несколько человек.

Но после опубликованной фотографии, где местный житель спокойно рассчитывается за покупки у кассы, все успокоились. Кто-то даже начал шутить.

- Автомат переделка под светошумовые патроны (охолощеный). Не было никаких скорых. Это уже выдумано, - окончательно успокоил сограждан местный житель Андрей К.

Фото Ангелины Калачиковой vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU