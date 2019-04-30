75 человек эвакуировали и 15 спасли: в Тюмени утром сгорела квартира в многоэтажном доме
Погибших и пострадавших нет
В тюменской высотке сгорела квартира. Фото Рафида Мухаметова
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Пожар на 9-м этаже 16-этажного дома потушили утром сегодня, 30 апреля, в Тюмени. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС в 7 часов 4 минуты. Горела квартира в доме по улице Артамонова.
Первые подразделения прибыли через 10 минуты. Из подъезда было эвакуировано 75 человек и 5 спасено из зоны сильного задымления. В результате погибших и пострадавших нет. Потушить огонь удалось через 22 минуты.
На пожаре работали пять звеньев газодымозащитной службы, 40 пожарных и 15 единиц техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона. Причина и ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU