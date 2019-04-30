2019-04-30T06:10:38+03:00
Общество

Тюменцам предлагают дарить на свадьбу лес

Деревья станут символом долгих лет счастливой жизни
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
"Свадебные" деревья будут садить весной и осенью"Свадебные" деревья будут садить весной и осенью
Изменить размер текста:

Тюменцам предлагают дарить на свадьбу лес. Необычную идею подал проект “ПосадиЛес”. Каждый сможет на сайте posadiles.ru выбрать нужное количество деревьев, оплатить их посадку и оформить сертификат для новой семьи. Сертификат можно оформить как открытку, вписать поздравление с пожеланиями и посвятить будущий лес молодоженам.

Деревья будут высажены весной и осенью волонтерами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях. После посадки сервис вышлет обладателям сертификата фото и GPS-координаты саженцев. Садить и ухаживать за растениями будут работники лесничеств.

- Лес высаженный в подарок молодоженам станет символом любви и долгих лет совместной счастливой жизни. Деревья также станут вкладом в будущее и отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают, - считает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Сертификат от проекта “ПосадиЛес” станет не просто подарком, но и свидетельством участия в восстановлении леса. Благодаря проекту за четыре года высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 4 тысяч человек.

Отметим, что движение ЭКА, основавшее проект “ПосадиЛес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
75 человек эвакуировали и 15 спасли: в Тюмени утром сгорела квартира в многоэтажном доме
Как работает ГИБДД на майские праздники 2019 года
Погода 30 апреля в Тюмени: снег и холод
Крупнейший в Сибири животноводческий комплекс в два раза увеличил производство молока
Ишимская кондитерская фабрика увеличит объёмы производства конфет и печенья
В одном из общежитий Тюмени рецидивист жестоко убил девушку, а ее подругу изнасиловал
Тюменский «Инклюзивный театр» стал обладателем гранта школы социального проектирования
Посевная площадь в Тюменской области в 2019 году составит 1049,7 тыс. гектаров
Владелец интернет-магазина по продаже наркотиков в Тюмени получил 7,5 лет лишения свободы
От президента России поступило почти десять тысяч поздравлений для ветеранов Тюменской области
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги» запустили партнерский проект
В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздников
Тюменцев приглашают на субботник в богадельню
Тюменцы завоевали награды на соревнованиях по профмастерству Global Skills Challenge 2019
«Тюмень Водоканал» наказали за строительство сливной станции
За минувшие выходные в Тюменской области потушены четыре природных пожара
В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылки
4-летний малыш, выпавший из окна в Тюмени, скончался