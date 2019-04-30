СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-30T06:10:38+03:00

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Тюменцам предлагают дарить на свадьбу лес. Необычную идею подал проект “ПосадиЛес”. Каждый сможет на сайте posadiles.ru выбрать нужное количество деревьев, оплатить их посадку и оформить сертификат для новой семьи. Сертификат можно оформить как открытку, вписать поздравление с пожеланиями и посвятить будущий лес молодоженам.

Деревья будут высажены весной и осенью волонтерами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях. После посадки сервис вышлет обладателям сертификата фото и GPS-координаты саженцев. Садить и ухаживать за растениями будут работники лесничеств.

- Лес высаженный в подарок молодоженам станет символом любви и долгих лет совместной счастливой жизни. Деревья также станут вкладом в будущее и отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают, - считает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Сертификат от проекта “ПосадиЛес” станет не просто подарком, но и свидетельством участия в восстановлении леса. Благодаря проекту за четыре года высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 4 тысяч человек.

Отметим, что движение ЭКА, основавшее проект “ПосадиЛес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU