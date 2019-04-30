2019-04-30T05:12:07+03:00
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Как работает ГИБДД на майские праздники 2019 года

Прием граждан не будет вестись только три дня
Маргарита КАЛИНКИНА
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ГИБДД Тюмени 1, 2 и 9 мая государственные услуги по регистрации транспорта и техническому надзору осуществлять не будет. Межрайонный отдел ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора транспорта (Тюмень, ул. ул.50 лет Октября, 63/1 ) будет в обычном режиме работать 3, 4, 7, 8 и 11 мая.

В эти же дни будет открыт и Центр автоматизированной фотовидеофиксации нарушений ПДД (Тюмень, ул.50 лет Октября, 45). Прием граждан с жалобами и обращениями в праздничные дни пройдет по графику: 2 и 3 мая – с 9.00 до 18.00 час. 4 мая – с 9.00 до 13.00 час. 11 мая – с 9.00 до 13.00 час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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